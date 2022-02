Scuola-lavoro: Ianniello (studenti medi) 'Lamorgese inconcludente, vogliamo confronto'** (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni della ministra Lamorgese sono assolutamente inconcludenti: girano intorno al problema e pur di non affrontarlo scaricano la responsabilità sugli studenti. Questo è uno stato che invece di tutelare il diritto alla manifestazione, favorisce la scontro con le forze dell'ordine, che dovrebbero invece essere lì a tutela dei manifestanti". Lo dice all'Adnkronos Luca Ianniello, del nazionale della Rete degli studenti medi. Ianniello, commentando quanto dichiarato dalla Ministra dell'Interno nel corso dell'informativa al Senato sui fatti accaduti nelle recenti manifestazioni di studenti per la morte di Lorenzo Parelli e in particolare alla manifestazione che si è svolta domenica 23 gennaio al Pantheon di Roma, aggiunge: "Non ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni della ministrasono assolutamente inconcludenti: girano intorno al problema e pur di non affrontarlo scaricano la responsabilità sugli. Questo è uno stato che invece di tutelare il diritto alla manifestazione, favorisce la scontro con le forze dell'ordine, che dovrebbero invece essere lì a tutela dei manifestanti". Lo dice all'Adnkronos Luca, del nazionale della Rete degli, commentando quanto dichiarato dalla Ministra dell'Interno nel corso dell'informativa al Senato sui fatti accaduti nelle recenti manifestazioni diper la morte di Lorenzo Parelli e in particolare alla manifestazione che si è svolta domenica 23 gennaio al Pantheon di Roma, aggiunge: "Non ci ...

