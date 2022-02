Scrisse “finalmente se n’è andato” dopo la morte di Sassoli: eurodeputato tedesco eletto capodelegazione dell’AfD, alleata della Lega (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli eurodeputati del partito tedesco di destra AfD hanno eletto come capodeLegazione al Parlamento europeo Nicolaus Fest, l’eurodeputato passato alle cronache per i suoi messaggi oltraggiosi contro David Sassoli: in una chat riportata dalla televisione pubblica Ard, Scrisse “finalmente questo b*****do se n’è andato” in occasione della morte dell’allora presidente del Parlamento europeo. L’Alternative für Deutschland fa parte del Gruppo Identità e Democrazia, presieduto dalla Lega, ed è stretta alleata del partito di Matteo Salvini in Europa. Fest è il figlio dello storico e giornalista tedesco Joachim Fest, noto principalmente per la sua monumentale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli eurodeputati del partitodi destra AfD hannocomeal Parlamento europeo Nicolaus Fest, l’passato alle cronache per i suoi messaggi oltraggiosi contro David: in una chat riportata dalla televisione pubblica Ard,questo b*****do se n’è” in occasionedell’allora presidente del Parlamento europeo. L’Alternative für Deutschland fa parte del Gruppo Identità e Democrazia, presieduto dalla, ed è strettadel partito di Matteo Salvini in Europa. Fest è il figlio dello storico e giornalistaJoachim Fest, noto principalmente per la sua monumentale ...

