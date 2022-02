Scossa di terremoto nella provincia di Reggio Emilia | nessun danno

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Unadiè stata avvertita dalal popolazionedi. Il sisma, di magnitudo 4, è stato registrato a una profondità di 7 chilometri con epicentro a quattro chilometri dall'abitato di Bagnolo in Piano. "Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Ma stiamo lavorando": lo ha detto all'AGI, Rita Nicolini, direttore della Protezione civile della RegioneRomagna. Paura e tante telefonate alla protezione civile e alle forze dell'ordine per laalle 19.55. La gente è scesa in strada, ma al momento non ci sono state segnalazioni di danni. Telefonate di gente spaventata sono arrivate anche al 112.

Il Comune più vicino è stato Bagnolo in Piano in provincia di Reggio Emilia. Sono in corso le verifiche della Protezione civile su eventuali danni dopo la scossa di terremoto in provincia di Reggio Emilia.