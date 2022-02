Scoperta nuova aggressiva variante dell’HIV

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) In Olanda sta circolandocon aumento di circa 3,5 volte a 5,5 volte della carica virale – curiosauro.itNon solo Covid. Nei Paesi Bassi a preoccupare unadell‘HIV (virus che provoca l’AIDS) che sembrerebbe una potenza virale maggiore rispetto allaoriginale. Con un aumento della carica virale compresa tra 3,5 e 5,5 volte. Unanata negli anni ’90 maggiormente trasmissibile e con uno sconosciuto meccanismo molecolare. Lo studio ha portato alla luce più di cento infetti nei Paesi Bassi – curiosauro.itGrazie al progetto BEEHIVE sono stati individuati positivi a questa17 persone in Olanda. Questo ha portato l’emergere repentino di nuovi dati. Poco dopo, infatti, ...

Advertising

Adnkronos : #Aids, scoperta nuova variante #Hiv più aggressiva e trasmissibile. - Agenzia_Ansa : Scoperta una nuova variante più aggressiva e trasmissibile del virus Hiv. 'Non è un'emergenza di sanità pubblica -… - StigmabaseN : RT @StigmabaseN: ITNR — Scoperta una variante di HIV più aggressiva: Questa nuova variante ci ricorda che l'evoluzione dei virus pandemici… - lixmax72 : RT @Victoria_Wet: @AxlGuidato @a_meluzzi Quale nuova scoperta...lo dichiarano da anni cosa stanno facendo...@italiadeidolori sta avvisando… - IvanGrossi1 : The Silent Sea (2021) Una bella scoperta, una nuova certezza arrivata da quella Corea del Sud che sto amando ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta nuova

Un'esperienzaper la Forza Armata che ha deciso di scommettere su un mezzo rapido, flessibile e facilmente integrabile con le altre strategie comunicative messe in campo per avvicinare gli ...Lea - Un nuovo giorno è lafiction in onda su Rai uno ogni martedì alle 21.25 , prodotta da Rai Fiction e Banijay Italia ... la perdita del loro bambino e la duradi non poter avere più ...che accompagnerà nuovamente ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di tutta Italia alla scoperta di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Il ...Stando al comunicato stampa ufficiale, il nuovo titolo sarà un’avventura “rilassante” che vedrà i due fratelli Miku e Taku alla scoperta di una città sommersa. I due dovranno svelare i numerosi ...