Scontri studenti – Polizia: Lamorgese, c’era una regia dietro gli incidenti, la magistratura accerterà responsabilità (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La ministra incolpa alcuni gruppi di infiltrati, legati a centri sociali e afferma che la magistratura accerterà eventuali responsabilità dei tutori dell'ordine L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La ministra incolpa alcuni gruppi di infiltrati, legati a centri sociali e afferma che laeventualidei tutori dell'ordine L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

elio_vito : Ora ve lo dico, Lamorgese verrà in Aula alla Camera, per riferire su scontri e manganellate agli studenti, mercoledì prossimo alle 18,30. ? - rep_torino : L'accusa della ministra Lamorgese: 'La regia di Askatasuna dietro gli scontri tra studenti e polizia'… - Diregiovani : Scuole e college chiusi per tre giorni da oggi nel Karnataka, Stato meridionale dell’India ?? - merlino53 : Studenti picchiati, parla Lamorgese: “Dietro agli scontri di Torino c’erano i centri sociali” E quindi??? Cos'è, un… - ZenatiDavide : Lamorgese sulle cariche agli studenti: “Corteo di Torino infiltrato da Askatasuna, a Roma si cercava scontro. Ma vi… -