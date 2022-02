Sci alpino, Olimpiadi stregate per Shiffrin: “Ho bisogno di fermarmi a riflettere su quanto accaduto” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non basta chiamarsi Mikaela Shiffrin ed essere la sciatrice più forte di tutti i tempi per conquistare un oro olimpico. Ogni gara è a sé, ciascun palo o porta richiede la massima concentrazione e il saper gestire la pressione è vitale per ottenere grandi risultati. “Her Majesty” ha sempre dimostrato, fin da giovanissima, di non avere rivali nella tenuta mentale e le sue straordinarie doti l’hanno proiettata in cima all’Olimpo sciistico. Qualcosa però si è incrinato sulla “Ice river” di Pechino. In diciotto gare tra Mondiali ed Olimpiadi Shiffrin era sempre arrivata al traguardo. Negli ultimi dieci anni di Coppa del Mondo si contano solo quattro uscite in slalom. Cosa sta succedendo alla campionessa nordamericana? Nessuno si aspettava tale involuzione nell’appuntamento più importante del quadriennio e lei stessa fatica a comprendere i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non basta chiamarsi Mikaelaed essere la sciatrice più forte di tutti i tempi per conquistare un oro olimpico. Ogni gara è a sé, ciascun palo o porta richiede la massima concentrazione e il saper gestire la pressione è vitale per ottenere grandi risultati. “Her Majesty” ha sempre dimostrato, fin da giovanissima, di non avere rivali nella tenuta mentale e le sue straordinarie doti l’hanno proiettata in cima all’Olimpo sciistico. Qualcosa però si è incrinato sulla “Ice river” di Pechino. In diciotto gare tra Mondiali edera sempre arrivata al traguardo. Negli ultimi dieci anni di Coppa del Mondo si contano solo quattro uscite in slalom. Cosa sta succedendo alla campionessa nordamericana? Nessuno si aspettava tale involuzione nell’appuntamento più importante del quadriennio e lei stessa fatica a comprendere i ...

