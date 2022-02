Sci alpino, le parole di Lara Della Mea e Anita Gulli dopo l’esordio olimpico. Le azzurre hanno chiuso nelle trenta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo slalom olimpico vinto dalla campionessa slovacca Petra Vlhova ha sancito l’esordio delle giovani azzurre Lara Della Mea e Anita Gulli nella rassegna a cinque cerchi. Prestazione dignitosa da parte di entrambe nonostante il mancato accesso alla seconda manche, grazie al regolamento ed alle uscite di alcune protagoniste le due hanno concluso la gara in ventinovesima e trentesima posizione. Sia Della Mea che Gulli sono reduci da infortuni importanti che hanno minato il loro percorso di crescita. La partecipazione alla Olimpiadi ripaga le nostre portacolori degli sforzi fatti in questi mesi, dispiace che la miglior interprete Della disciplina Martina Peterlini abbia riportato la rottura ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo slalomvinto dalla campionessa slovacca Petra Vlhova ha sancitodelle giovaniMea enella rassegna a cinque cerchi. Prestazione dignitosa da parte di entrambe nonostante il mancato accesso alla seconda manche, grazie al regolamento ed alle uscite di alcune protagoniste le dueconcluso la gara in ventinovesima e trentesima posizione. SiaMea chesono reduci da infortuni importanti cheminato il loro percorso di crescita. La partecipazione alla Olimpiadi ripaga le nostre portacolori degli sforzi fatti in questi mesi, dispiace che la miglior interpretedisciplina Martina Peterlini abbia riportato la rottura ...

