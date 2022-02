Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: lo svizzero Ralph Weber si impone nella libera di Kvitfjell, terzo Guglielmo Bosca (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’azzurro Guglielmo Bosca è riuscito a centrare uno splendido podio sul versante norvegese di Kvitfjell, sede della trasferta di Coppa Europa dedicata alle discipline veloci. Vince la libera l’elvetico Ralph Weber davanti allo svedese Olle Sundin (+0”07) mentre per trovare altri italiani in classifica occorre scendere sino alla diciottesima piazza di Federico Simoni. Tanti nomi interessanti in top10: alle spalle di Bosca (+0”18) c’è l’austriaco Christian Walder (+0”37) che precede il canadese Cameron Alexander (+0”50) ed il rappresentante del Liechtenstein Nico Gauer (+0”42), sesto a pari merito con il rossocrociato Gilles Roulin. Rientra fra i migliori dieci anche lo svizzero Josua Metter, settimo (+0”46), noni ad ex ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’azzurroè riuscito a centrare uno splendido podio sul versante norvegese di, sede della trasferta didedicata alle discipline veloci. Vince lal’elveticodavanti allo svedese Olle Sundin (+0”07) mentre per trovare altri italiani in classifica occorre scendere sino alla diciottesima piazza di Federico Simoni. Tanti nomi interessanti in top10: alle spalle di(+0”18) c’è l’austriaco Christian Walder (+0”37) che precede il canadese Cameron Alexander (+0”50) ed il rappresentante del Liechtenstein Nico Gauer (+0”42), sesto a pari merito con il rossocrociato Gilles Roulin. Rientra fra i migliori dieci anche loJosua Metter, settimo (+0”46), noni ad ex ...

Advertising

Eurosport_IT : Si chiude così la prima manche dello Slalom ?? 20° posto per Federica Brignone, che partiva fuori dalle 30 ????… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - infoitsport : Sci alpino, Federica Brignone: uno slalom in vista della combinata. Le speranze dell'azzurra - sportli26181512 : Italia alle Olimpiadi invernali, risultati degli azzurri: Donaggio 5° nello sci freestyle: Delusione per Michela Mo… -