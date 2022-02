Savino | Papà è stato a lungo assente e depresso Ma | prima che morisse | ci siamo capiti e amati

Advertising

Corriere : «Papà ha avuto una depressione fortissima. Si è ammalato proprio quando sono nato io, ma poi è peggiorata» - savino_a : RT @fabfazio: Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a @chetempochefa https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Savino Papà

Corriere della Sera

Il pieno prende forma grazie al vuoto e, nel caso di, il vuoto si riassume in una parola:. "La sua assenza è il mio problema". Come mai parla di assenza? "Lui lavorava spesso all'estero, ...... vista lo scorso anno a The Voice Senior con il suo celebre. Dopo qualche settimana di ... nel ruolo di inviato, e Nicolae Vladimir Luxuria in qualità di opinionisti.