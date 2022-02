Sarri ha ragione sulla Coppa Italia: è un torneo tipicamente italiano, a tutela dei più forti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Succede che Maurizio Sarri possa avere ragione. Gli ha evidentemente fatto bene l’aria del contropiede, dei gol in due tocchi. Appare rigenerato. Ha – almeno per un pomeriggio – abbandonato quell’abito da profeta del calcio. E i risultati si vedono. Non solo in campo dove finalmente si è arreso alle caratteristiche dei suoi calciatori, anche fuori. Ieri ha detto che la Coppa Italia è la manifestazione più antisportiva del mondo, che è costruita per garantire le partite in diretta alle squadre più forti (assicurando così una resa di audience fondamentale per la pubblicità). Ha perfettamente ragione. Lasciamo stare il passaggio complottistico sui sorteggi. È proprio la formula a essere antisportiva. Con le squadre più forti che entrano in gara solo agli ottavi di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Succede che Mauriziopossa avere. Gli ha evidentemente fatto bene l’aria del contropiede, dei gol in due tocchi. Appare rigenerato. Ha – almeno per un pomeriggio – abbandonato quell’abito da profeta del calcio. E i risultati si vedono. Non solo in campo dove finalmente si è arreso alle caratteristiche dei suoi calciatori, anche fuori. Ieri ha detto che laè la manifestazione più antisportiva del mondo, che è costruita per garantire le partite in diretta alle squadre più(assicurando così una resa di audience fondamentale per la pubblicità). Ha perfettamente. Lasciamo stare il passaggio complottistico sui sorteggi. È proprio la formula a essere antisportiva. Con le squadre piùche entrano in gara solo agli ottavi di ...

