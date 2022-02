Sanremo 2022 | Emma contro il giornalista che le fa body shaming

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)si è confrontata con ilDavide Maggio a seguito di un suo commento che la cantante ritiene essere. A pochi giorni dalla fine di, si continua ancora a tenere viva la fiamma di quest’edizione.vs il: è partita la polemica Dunque, è andata così: durante un’esibizione dial Festival, la cantante ha sfoggiato un abito nero tutto pizzo, merletti, volant e chi più ne ha più ne metta, abbinato ad un paio di calze a rete. Il vestito è stato realizzato appositamente per lei da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che conha sempre avuto un gran rapporto. Sarà per un’affinità di stile? Il vestito è sia molto romantico, sia ...

Boom per le canzoni di Sanremo 2022 su TikTok: Brividi di Mahmood e Blanco è la più utilizzata sul social cinese. Il successo del Festival di Sanremo è stato certificato dai dati televisivi, radiofonici, dello ...Le tappe previste per l'estate 2022 vanno ad aggiungersi a quelle nei club già sold out dal giorno ... Blanco è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a BRIVIDI - il ...La ballerina abruzzese Elena D'Amario ha conquistato il pubblico sanremese accompagnando la performance canora di Elisa, che ha portato sul palco la sua interpretazione di What a Feeling , brano colon ...