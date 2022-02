Sanremo 2022, Amadeus nella bufera “Non ha ricordato mio figlio che è morto per …” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono trascorsi diversi mesi da quando nel giugno del 2021 il cuore del giovane cantante Michele Merlo ha smesso di battere per sempre. Una morte improvvisa che ha lasciato tutti sconvolti e della quale si continua a parlare ancora oggi. Sono stati infatti molti coloro che nel corso dei mesi hanno chiesto che Michele Merlo potesse essere ricordato sul palco del teatro Ariston in occasione del 72esimo Festival di Sanremo. Questo però non è avvenuto, e proprio a proposito di ciò si è espresso di recente il padre del giovane artista ovvero Domenico Merlo. Ma quali sono state le sue parole? Il papà di Michele Merlo commenta il mancato ricordo del figlio al Festival di Sanremo Aveva solo 28 anni Michele Merlo, conosciuto dal pubblico come Mike Bird, quando il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Il giovane ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono trascorsi diversi mesi da quando nel giugno del 2021 il cuore del giovane cantante Michele Merlo ha smesso di battere per sempre. Una morte improvvisa che ha lasciato tutti sconvolti e della quale si continua a parlare ancora oggi. Sono stati infatti molti coloro che nel corso dei mesi hanno chiesto che Michele Merlo potesse esseresul palco del teatro Ariston in occasione del 72esimo Festival di. Questo però non è avvenuto, e proprio a proposito di ciò si è espresso di recente il padre del giovane artista ovvero Domenico Merlo. Ma quali sono state le sue parole? Il papà di Michele Merlo commenta il mancato ricordo delal Festival diAveva solo 28 anni Michele Merlo, conosciuto dal pubblico come Mike Bird, quando il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Il giovane ...

