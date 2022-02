San Valentino, Salvatore Palma lancia il “cuoppo fritto” nella scatola a forma di cuore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cioccolatini, fiori, anelli sono i regali che da sempre emozionano le ragazze il giorno di San Valentino. Ma un cuoppo fritto consegnato in una scatola a forma di cuore li batte tutti. Il pizzaiolo Salvatore Palma ha pensato così di coccolare le coppie che andranno nel suo locale “Pizz’amore e fantasia” in via Romani 43 a Sant’Anastasia. Per due settimane, fino al 21 febbraio, il locale cambia volto con una esplosione di addobbi a tema come un enorme arco a forma di cuore all’ingresso fino ai dettagli sulla tavola. E nel menù ci sarà questa speciale formula per far arrivare sul proprio tavolo una frittura all’interno di un cuore. Inoltre, per le prime 30 coppie che prenotano on line ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cioccolatini, fiori, anelli sono i regali che da sempre emozionano le ragazze il giorno di San. Ma unconsegnato in unadili batte tutti. Il pizzaioloha pensato così di coccolare le coppie che andranno nel suo locale “Pizz’amore e fantasia” in via Romani 43 a Sant’Anastasia. Per due settimane, fino al 21 febbraio, il locale cambia volto con una esplosione di addobbi a tema come un enorme arco adiall’ingresso fino ai dettagli sulla tavola. E nel menù ci sarà questa speciale formula per far arrivare sul proprio tavolo una frittura all’interno di un. Inoltre, per le prime 30 coppie che prenotano on line ...

Advertising

TvTalk_Rai : A pochi giorni da San Valentino torniamo a parlare di dating show, come #PrimoAppuntamento di Flavio Montrucchio. H… - repubblica : Previsioni meteo, dopo l’alta pressione può cambiare tutto con la neve di San Valentino - vogue_italia : Occhiali a cuore per San Valentino, come Gigi Hadid in Moschino ?? - gltterden : @cazzovuoilevati @fall1m3nto tra poco e san valentino ?? - user57398 : san valentino è cringe sempre e comunque -