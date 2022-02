San Valentino: oltre 100 regali per stupire (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un giornalista del New York Times avrebbe paragonato la Festa degli Innamorati a «una grande truffa». Tra le pagina del The Guardian si legge invece di come San Valentino porti solo «delusione». L’Indipendent ha persino pensato di rispolverare la storia del martire cui la festa deve il nome, spiegando come San Valentino sia più «brutale che romantico». Come direbbe il cinico pubblicitario di Mad Men, Don Draper: «L’amore non esiste, è stato inventato da quelli come me per vendere un paio di calze». Che lo si ami o lo si odi, San Valentino rappresenta un giro d'affari da 308 milioni di euro in Italia. Tra il 2013 e il 2019, gli acquisti per il 14 febbraio sono cresciuti del 22% e, sempre secondo le stime del Love Index commissionato annualmente da Mastercard, la «Love Economy» continua a crescere a un ritmo costante - nonostante la ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un giornalista del New York Times avrebbe paragonato la Festa degli Innamorati a «una grande truffa». Tra le pagina del The Guardian si legge invece di come Sanporti solo «delusione». L’Indipendent ha persino pensato di rispolverare la storia del martire cui la festa deve il nome, spiegando come Sansia più «brutale che romantico». Come direbbe il cinico pubblicitario di Mad Men, Don Draper: «L’amore non esiste, è stato inventato da quelli come me per vendere un paio di calze». Che lo si ami o lo si odi, Sanrappresenta un giro d'affari da 308 milioni di euro in Italia. Tra il 2013 e il 2019, gli acquisti per il 14 febbraio sono cresciuti del 22% e, sempre secondo le stime del Love Index commissionato annualmente da Mastercard, la «Love Economy» continua a crescere a un ritmo costante - nonostante la ...

Advertising

TvTalk_Rai : A pochi giorni da San Valentino torniamo a parlare di dating show, come #PrimoAppuntamento di Flavio Montrucchio. H… - repubblica : Previsioni meteo, dopo l’alta pressione può cambiare tutto con la neve di San Valentino - sscnapoli : San Valentino è alle porte! ?? Approfitta dei saldi sul nostro Official Web Store ?? - ariacetta : È iniziato il tormentone Cosa fai a San Valentino? Cosa fai a San Valentino? Cosa fai a San Valentino? DORMO ?????? - gaianotgaea : Lei poverina voleva crepare sul posto, metà scuola l'ha vista scendere per trovare sto cretino nell'atrio con i fio… -