San Valentino 2022, come organizzare la serata romantica perfetta? La serata romantica perfetta? I Millennials (ovvero i nati tra il 1981 e il 1995) la immaginano a casa, a lume di candela, ordinando via App i propri piatti preferiti. I partner ideali? Alberto Angela e Miriam Leone.Questo è quanto emerge da un sondaggio realizzato da SWG * per Deliveroo sul rapporto tra gli italiani e la festa degli innamorati. Quasi il 70% degli italiani ha dichiarato di preferire le mura domestiche per celebrare San Valentino. Ma è nella fascia d'età tra i 25 e i 34 anni che si registra la percentuale più alta (30,8%) di chi sceglie di ordinare a domicilio i propri piatti preferiti per una cena a lume di candela. Una tendenza, questa, che a livello geografico si fa sentire in modo particolare nelle regioni del Centro Italia (29%) e del Nord-Ovest (23,3%). Per quanto riguarda le preferenze culinarie, i piatti ...

