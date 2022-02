San Marcello Piteglio, investito da un carrello elevatore: muore operaio 58enne (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Incidente sul lavoro in una cartiera di San Marcello Piteglio , provincia di Pistoia. La vittima, un operaio di 58 anni , italiano, è stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta. ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Incidente sul lavoro in una cartiera di San, provincia di Pistoia. La vittima, undi 58 anni , italiano, è statoda unnel piazzale della ditta. ...

