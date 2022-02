Samsung Galaxy S22: in arrivo la nuova generazione dei flagship dell’azienda coreana. L’Ultra punta agli orfani del Galaxy Note (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Samsung ha annunciato la nuova generazione della sua celebre linea di smartphone “Galaxy S”, che sarà composta da 3 modelli disponibili sul mercato da subito: Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Galaxy S22 ed S22+ vedono un’evoluzione del design presente nei Galaxy S21 del 2021, presentandosi con schede tecniche molto simili, vedendo le principali differenze tra i due nella diagonale dello schermo (6,1? il primo, 6,6? il secondo) e nella batteria, vedendo l’S22 montarne una da 3700mAh mentre il plus una da 4500mAh. Entrambi i modelli avranno display FullHD+ Dynamic AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento dinamica (fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha annunciato ladella sua celebre linea di smartphone “S”, che sarà composta da 3 modelli disponibili sul mercato da subito:S22,S22+ eS22 Ultra.S22 ed S22+ vedono un’evoluzione del design presente neiS21 del 2021, presentandosi con schede tecniche molto simili, vedendo le principali differenze tra i due nella diagonale dello schermo (6,1? il primo, 6,6? il secondo) e nella batteria, vedendo l’S22 montarne una da 3700mAh mentre il plus una da 4500mAh. Entrambi i modelli avranno display FullHD+ Dynamic AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento dinamica (fino a ...

