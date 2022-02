Salvini si accoda a Meloni | ' Mia figlia non è vaccinata | sono scelte che riguardano mamme e papà'

Advertising

smilypapiking : RT @globalistIT: - ClaudioMori7 : RT @globalistIT: - bundolo48 : RT @globalistIT: - globalistIT : - JosephTurner75 : @GiorgiaMeloni Lo ha postato Salvini ieri.... Che fa ? Si accoda? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini accoda

Globalist.it

Dopo Giorgia Meloni , anche Matteosi schiera contro il vaccino ai bambini. La leader di Fdi, due giorni fa, aveva dichiarato di non voler sottoporre la figlia a somministrazioni vaccinali ...Come si costruisce un governo senza una rete di relazioni e di appoggi? Allora, o sial papa ...a questo punto dovrebbe avere la forza di uscire dal governo, prima che venga espulso come ...Il capo della Lega non vuole perdere punti nel derby reazionario su chi accontenta di più no-vax, no green pass e negazionisti ...Fratelli d’Italia avanza a spese della Lega. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Questa settimana sono ben 8 gli istituti che hanno realizzato sondagg ...