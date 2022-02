Salvini: "Non ho vaccinato mia figlia contro il Covid" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La figlia di Matteo Salvini non è vaccinata contro il Covid . Lo fa sapere il leader della Lega interpellato a 'The Breakfast club' su Radio Capital. "Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladi Matteonon è vaccinatail. Lo fa sapere il leader della Lega interpellato a 'The Breakfast club' su Radio Capital. "Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri ...

borghi_claudio : In quanti hanno insultato Salvini quando tempo fa lui ha cominciato a mettere in guardia sul caro bollette dicendog… - Adnkronos : Matteo #Salvini non ha vaccinato la figlia contro il #covid. - stanzaselvaggia : Finalmente una convergenza politica degna di nota tra i due leader in guerra: Salvini e Meloni non vaccinano le figlie. - ClaudioMori7 : RT @globalistIT: - DonatoDAgostino : RT @stanzaselvaggia: Finalmente una convergenza politica degna di nota tra i due leader in guerra: Salvini e Meloni non vaccinano le figlie. -