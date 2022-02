Salvini e Meloni non vaccinano i figli contro il Covid | scoppia la polemica

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) . Arrivano le repliche di Burioni e Cartabellotta Sia Matteoche Giorgiahanno dichiarato di non aver vaccinato i rispettivi, intervistato su Radio Capital, ha risposto con un “No” secco alla domanda se ha sottoposto laa a vaccinazione, aggiungendo: “Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri non sono certo di dibattito politico”. Leggi anche: PILLOLA PAXLOVID, VAIA: “DEVE POTER ESSERE DISPENSATA GRATUITAMENTE IN FARMACIA” Anche Giorgiaha compiuto la stessa scelta, dichiarando: “Non vaccino miaa perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio”. Ha poi aggiunto: “Le possibilità che un ragazzo muoia disono le stesse che uno muoia colpito da ...

Dopo Giorgia, anche Matteosi schiera contro il vaccino ai bambini. La leader di Fdi, due giorni fa, aveva dichiarato di non voler sottoporre la figlia a somministrazioni vaccinali ......alleanze non serve un notaio Per Fratelli d'Italia la corsa al 2023 è gia partita e Giorgia... A partire, sondaggi alla mano, dal principale contendente Matteo, con cui i rapporti sono ai ...Matteo Salvini come Giorgia Meloni annuncia di non aver vaccinato la figlia. La decisione spetta a mamme e papà.La figlia di Salvini non si è vaccinata. A confermarlo proprio il papà, ai microfoni di Radio Capital. “No, non gliel’ho fatto fare“, risponde lapidario, incalzato sull’argomento. Soffermandosi poi su ...