Salvini: “Derby in Coppa Italia? Il Milan ha già vinto quello vero” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha parlato della possibilità di rigiocare un Derby, nella semifinale di Coppa Italia in programma per il 2 marzo, tra Milan e Inter. “Il Derby vero, è quello che è stato vinto in campionato. Vado avanti per sei mesi con questa vittoria e possiamo anche lasciare la vittoria dei quarti alla Lazio“, questa la dichiarazione rilasciata a The Breakfast Club su Radio Capital. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il segretario della Lega, Matteo, ha parlato della possibilità di rigiocare un, nella semifinale diin programma per il 2 marzo, trae Inter. “Il, èche è statoin campionato. Vado avanti per sei mesi con questa vittoria e possiamo anche lasciare la vittoria dei quarti alla Lazio“, questa la dichiarazione rilasciata a The Breakfast Club su Radio Capital. SportFace.

