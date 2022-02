Salvini come Meloni: «Non ho vaccinato mia figlia. E tra studenti e polizia sto con le forze dell’ordine» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «No». Con una risposta laconica Matteo Salvini fa sapere che sua figlia Mirta non ha ricevuto il vaccino contro Covid-19. «Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri, non sono certo di dibattito politico», ha aggiunto il segretario della Lega ospite di The Breakfast club su Radio Capital. Ieri anche Giorgia Meloni aveva detto di non aver vaccinato la sua bambina. Il Capitano ha detto la sua anche sugli scontri tra polizia e studenti: «Sto sempre e comunque con le forze dell’ordine, i ragazzi hanno tutta la legittimità di manifestare, rivendicare, protestare sempre però nei limiti del rispetto altrui. Chi indossa una divisa per mille e duecento euro, rischia la sua vita per difendere la sicurezza degli italiani, come tale va ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «No». Con una risposta laconica Matteofa sapere che suaMirta non ha ricevuto il vaccino contro Covid-19. «Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri, non sono certo di dibattito politico», ha aggiunto il segretario della Lega ospite di The Breakfast club su Radio Capital. Ieri anche Giorgiaaveva detto di non averla sua bambina. Il Capitano ha detto la sua anche sugli scontri tra: «Sto sempre e comunque con le, i ragazzi hanno tutta la legittimità di manifestare, rivendicare, protestare sempre però nei limiti del rispetto altrui. Chi indossa una divisa per mille e duecento euro, rischia la sua vita per difendere la sicurezza degli italiani,tale va ...

