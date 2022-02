Salute mentale, arriva lo psicologo dedicato ai lavoratori. Ecco il nuovo servizio online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mail ogni ora, WhatsApp ogni minuto, gli occhi fissi ogni secondo al computer o al cellulare. Sullo sfondo di questo dipinto c’è sempre lui: lo stress. Lo stress è diventato ormai un compagno di vita di tutti i lavoratori. E dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19, con lo smartworking e quant’altro, la situazione è ulteriormente peggiorata. La Salute mentale di tutti ne ha risentito, a tal punto che in moltissimi hanno avuto bisogno di un aiuto, di un supporto psicologico. Ma dopo lo stop del governo al bonus psicologo, le persone in difficoltà hanno avuto la percezione di essere abbandonate. Tanto, che alcune regioni si sono mosse da sole per garantire ai propri cittadini servizi di aiuto. Ma non sempre, e soprattutto non ovunque in Italia, è possibile accedere a questi servizi. E così anche molti ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mail ogni ora, WhatsApp ogni minuto, gli occhi fissi ogni secondo al computer o al cellulare. Sullo sfondo di questo dipinto c’è sempre lui: lo stress. Lo stress è diventato ormai un compagno di vita di tutti i. E dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19, con lo smartworking e quant’altro, la situazione è ulteriormente peggiorata. Ladi tutti ne ha risentito, a tal punto che in moltissimi hanno avuto bisogno di un aiuto, di un supporto psicologico. Ma dopo lo stop del governo al bonus, le persone in difficoltà hanno avuto la percezione di essere abbandonate. Tanto, che alcune regioni si sono mosse da sole per garantire ai propri cittadini servizi di aiuto. Ma non sempre, e soprattutto non ovunque in Italia, è possibile accedere a questi servizi. E così anche molti ...

Advertising

nzingaretti : La pandemia ha lasciato segni profondi ma ha colpito soprattutto i giovani con un aumento dei disturbi psicologici.… - amoredimezzo : se questo colloquio va bene e parto posso congelare gli studi per qualche anno e salvaguardare la mia salute mental… - ferrix88 : @linda1980 @masaraht @antoguerrera La fine di una emergenza per la prima volta non è vista positivamente da una par… - belladinotte23 : @Marco_dreams Io ho rimosso, per la mia salute mentale - clodias_ : RT @ackvles: SONO PASSATI 6-7 ANNI DA QUANDO SI CONOSCONO MA LUI CONTINUA A CHIAMARLO FRANK PERCHÈ A LORO DUE DELLA MIA SALUTE MENTALE NON… -