Sallusti chiede il licenziamento di Tommaso Montesano da Libero per il tweet negazionista sulle bare di Bergamo

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Unsulla scena delledi Begamo trasportate dall’esercito mette nei guai, giornalista die figlio dell’attore che si è fatto notare per le sue sparate complottiste durante la pandemia. Il direttore del giornale, Alessandro, ha fatto sapere di aver “chiesto all’azienda di valutate se esistono presupposti per ilper colpa grave” e di aver disposto “nell’attesa” la sospensione immediata. Un messaggio che l’ex direttore del Giornale ha definito “parole vergognose sui morti di Covid a” e che recita così: “Ledistanno al Covid-19 come il lago della Duchessa sta al sequestro ...