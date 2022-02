Salerno | presunta corruzione | arrestato un ex procuratore

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Operazione dei Carabinieri del Ros: tra le 5 persone agli arresti domiciliari peranche un avvocato e 3 imprenditori. 5 persone agli arresti domiciliari nell’ambito di una misura eseguita dai carabinieri del Ros di Napoli. Coinvolto un ex sostitutodi, R.P., ai domiciliari insieme alla compagna, l’avvocato M.G.G. In esecuzione di

. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sullacorruzione che ha interessato anche il mondo della magistratura di. Dopo le perquisizioni del luglio 2021, questa mattina il giudice per ...... due residenti a Barletta, una a Rovigo, due a Milano, una a Napoli e una a) sono accusate ... Laorganizzazione criminale, i cui capi si riunivano periodicamente a Rimini, era riuscita ...Arrestati per corruzione l'ex pm di Salerno, un avvocato e tre imprenditori. Le indagini sono condotte dai Carabinieri. Corruzione, arrestato l'ex pm di Salerno E' stata posta in esecuzione ordinanza ...Ex sostituito procuratore a Salerno, da pm ha condotto molte inchieste scomode, sostenendo accuse anche contro l’arcivescovo Pierro e Vincenzo De Luca ...