Salerno, cinque arresti per corruzione: in manette ex pm, avvocati e imprenditori (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un magistrato, avvocati e imprenditori tra i destinatari di misure cautelari restrittive. cinque persone sono state arrestate dal Ros di Napoli nell’ambito di indagini anti-corruzione coordinate dalla Procura. In manette sono finiti, tra gli altri, Roberto Penna (in foto), all’epoca dei fatti contestati sostituto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un magistrato,tra i destinatari di misure cautelari restrittive.persone sono state arrestate dal Ros di Napoli nell’ambito di indagini anti-coordinate dalla Procura. Insono finiti, tra gli altri, Roberto Penna (in foto), all’epoca dei fatti contestati sostituto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Cinque arresti per corruzione a Salerno: in manette anche ex pm ed ex generale della Finanza - vaniacavi : RT @Michele_Arnese: Figurano anche Roberto Penna, all'epoca dei fatti contestati sostituto procuratore a Salerno, e la sua compagna tra le… - oknosureddit : Corruzione, cinque arresti a Napoli: in manette anche un ex pm di Salerno. Ai domiciliari sono finiti… - MinutemanItaly : RT @Michele_Arnese: Figurano anche Roberto Penna, all'epoca dei fatti contestati sostituto procuratore a Salerno, e la sua compagna tra le… - Michele_Arnese : Figurano anche Roberto Penna, all'epoca dei fatti contestati sostituto procuratore a Salerno, e la sua compagna tra… -