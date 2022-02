Salah rientra dalla Coppa d’Africa | Klopp | “L’ho visto enormemente deluso”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mohamedè tornato a Liverpool nella giornata di ieri. Jurgenha detto di averloparticolarmente scosso dopo la delusione della finale dipersa ai rigori contro il Senegal. Questo il commento del tecnico dei Reds: “È molto. Perdere una finale è sempre molto difficile da accettare, in quel modo ancora di più. Ed è quello che gli è successo. È felice di essere tornato, ma è anche. Abbiamo parlato del torneo e di tutto il resto, ieri abbiamotutti che aveva in mente ancora la finale. Non credo ci sia molto spazio per altro”. SportFace.

Mohamed Salah è tornato a Liverpool nella giornata di ieri. Jurgen Klopp ha detto di averlo visto particolarmente scosso dopo la delusione della finale di Coppa d'Africa persa ai rigori contro il Senegal. RIENTRI DIVERSI – Sadio Mané e Mohamed Salah sono due dei principali giocatori del Liverpool di Jurgen Klopp, che affronterà l'Inter il 16 febbraio per l'andata degli ottavi di finale di Champions ...