Ryanair | O' Leary | ' in Italia possiamo salire a 60 mln passeggeri ma servono interventi'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "La cattiva gestione di Alha creato enormi opportunità per, e ancora oggi mentre Ita spreca 3,5 miliardi di aiuti di Stato, con una flotta dimezzata, meno voli e a tariffe molto alte, noi aumentiamo da 67 a 92 il numero dei nostri aeromobili nel vostro paese per la prossima estate, con tariffe basse, nuove rotte e nuove basi". Lo sottolinea all'Adnkronos, Michael O', amministratore delegato di, che per il 2022 ipotizza "una crescita deitrasportati indai 40 milioni pre-covid a 50 milioni: ma potremmo anchea quota 60 milioni, perché c'è una opportunità che l'non può perdere". Infatti, osserva, "nelle prossime 2 estati idel Nord Europa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair Leary

E se provassimo ad acquistare Alitalia andremo contro le regole Europee sulla concorrenza", spiega il ceo diMichael O', che immagina come potrebbe andare a finire: "Quello che accadrà è ...Turismo,affila le lame contro ITA e lancia un piano di sviluppo sull'Italia L'amministratore delegato di, Michael O', ha incontrato i vertici di Enac e ha annunciato un ...Roma, 9 feb. (Adnkronos) - 'E' incredibile il blocco che noi subiamo su Ciampino, non ha senso: a una città come Roma servono due aeroporti'.Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "La cattiva gestione di Alitalia ha creato enormi opportunità per Ryanair, e ancora oggi mentre Ita spreca 3,5 miliardi di aiuti di Stato, con una flotta dimezzata, meno vol ...