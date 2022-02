Russia, sospeso lo status di ‘agente straniero’ per il giornalista investigativo Andrei Zakharov (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il tribunale distrettuale Kolpinsky di San Pietroburgo ha sospeso lo status di ‘agente straniero’ per il giornalista investigativo che lavora anche per la Bbc in lingua russa, Andrei Zakharov in attesa dell’esito del suo ricorso in appello, ha reso noto l’emittente britannica. Zakharov, autore fra gli altri dello scoop del 2020 su una figlia nascosta di Vladimir Putin e dei privilegi di cui gode insieme alla madre, era stato inserito nel registro degli ‘agenti stranieri’ del ministero della Giustizia nell’ottobre del 2021. A dicembre, Zakharov aveva reso noto di aver lasciato la Russia e di essersi stabilito in Gran Bretagna a causa di “una sorveglianza senza precedenti”. La notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il tribunale distrettuale Kolpinsky di San Pietroburgo halodiper ilche lavora anche per la Bbc in lingua russa,in attesa dell’esito del suo ricorso in appello, ha reso noto l’emittente britannica., autore fra gli altri dello scoop del 2020 su una figlia nascosta di Vladimir Putin e dei privilegi di cui gode insieme alla madre, era stato inserito nel registro degli ‘agenti stranieri’ del ministero della Giustizia nell’ottobre del 2021. A dicembre,aveva reso noto di aver lasciato lae di essersi stabilito in Gran Bretagna a causa di “una sorveglianza senza precedenti”. La notizia ...

