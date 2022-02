Russia, la corsa contro il tempo per salvare l’Archivio di Memorial (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – l’Archivio di Memorial Internazionale, frutto di più di trent’anni di lavoro di migliaia di volontari e familiari delle vittime delle repressioni in Urss, “rischia di essere sottratto all’associazione”, nel caso in cui il 28 sarà respinto il ricorso in appello e quindi confermata la sentenza che ne impone la chiusura. Per questo, come raccontano fonti dell’organizzazione all’Adnkronos, gli attivisti a Mosca in questi giorni stanno “scannerizzando a tutto spiano” i documenti dell’Archivio nato nel 1989, insieme all’organizzazione, mano a mano che le persone inviavano spontaneamente materiale, fotografie e memorie autografe, racconti in prima persona, o di familiari e amici detenuti nel gulag o comunque colpiti dal terrore e dalle altre ondate di repressione. l’Archivio aperto al pubblico, consultabile ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –diInternazionale, frutto di più di trent’anni di lavoro di migliaia di volontari e familiari delle vittime delle repressioni in Urss, “rischia di essere sottratto all’associazione”, nel caso in cui il 28 sarà respinto il ricorso in appello e quindi confermata la sentenza che ne impone la chiusura. Per questo, come raccontano fonti dell’organizzazione all’Adnkronos, gli attivisti a Mosca in questi giorni stanno “scannerizzando a tutto spiano” i documenti delnato nel 1989, insieme all’organizzazione, mano a mano che le persone inviavano spontaneamente materiale, fotografie e memorie autografe, racconti in prima persona, o di familiari e amici detenuti nel gulag o comunque colpiti dal terrore e dalle altre ondate di repressione.aperto al pubblico, consultabile ...

