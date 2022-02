Rosalinda Cannavò demolisce Alessandro Basciano | “Pensiero ignorante!”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)e Antonio Medugno nella casa del GF Vip continuano a litigare e il ligure si è lasciato scappare delle frasi spiacevoli in merito ai problemi alimentari del coinquilino. Oggi sui social è intervenuta anche, non soltanto come ex gieffina e spettatrice del GF Vip, ma da ragazza che ha sofferto di DCA.: “Frasi fuori luogo”. “e il suo? Rappresenta ildi tutta quella gente stupida ed ignorate che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA. Non parlo solo da ex-anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori luogo, spero per lui buttate senza riflettere ...