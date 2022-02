Rooney scatena le polemiche | “cambiai i tacchetti per fare male ai calciatori del Chelsea”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Wayneè stato uno degli attaccanti più forti in circolazione, si è messo in mostra per le sue qualità da verso leader. Adesso è l’allenatore del Derby County e l’intenzione è quella di raggiungere importanti obiettivi. In Inghilterra ha fatto molto scalpore una sua intervista a Sky Sport, è stato svelato un retroscena risalente al 2006: “sapevamo che se avesse vinto il, avrebbero vinto il campionato, così ho sostituito idi plastica con punta in metallo che ho sempre indossato, con lunghimetallici che erano ammessi ma che sapevo che nei contrasti mi avrebbero permesso di andare giù duro e l’ho fatto” “John Terry lasciò lo stadio in stampelle, gli ho lasciato un buco nel piede e qualche settimana dopo gli ho parlato chiedendogli di riavere il mio tacchetto…”, ha aggiunto. L'articolo ...