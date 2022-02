Rooney: «nel 2006 giocai con tacchetti metallici per far male a quelli del Chelsea, Terry uscì in stampelle» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ha rilasciato un’intervista a Sky Sports in cui ha dichiarato che nel 2006, nella partita del Manchester United contro il Chelsea, indossò scarpini con «lunghi tacchetti metallici» per provare ad infortunare qualche calciatore avversario. I Blues allenati da José Mourinho erano già instradati alla vittoria della Premier, che poi effettivamente vinsero. Hanno del clamoroso le dichiarazioni di Wayne Rooney, che infatti sono state attenzionate dalla Football Association che gli ha chiesto chiarimenti in merito. La sua posizione è aggravata dal fatto che Terry, difensore e capitano del Chelsea, uscì effettivamente malconcio da quella partita – festeggiò il titolo in stampelle – proprio a causa di un intervento durissimo dell’ex attaccante ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ha rilasciato un’intervista a Sky Sports in cui ha dichiarato che nel, nella partita del Manchester United contro il, indossò scarpini con «lunghi» per provare ad infortunare qualche calciatore avversario. I Blues allenati da José Mourinho erano già instradati alla vittoria della Premier, che poi effettivamente vinsero. Hanno del clamoroso le dichiarazioni di Wayne, che infatti sono state attenzionate dalla Football Association che gli ha chiesto chiarimenti in merito. La sua posizione è aggravata dal fatto che, difensore e capitano deleffettivamente malconcio da quella partita – festeggiò il titolo in– proprio a causa di un intervento durissimo dell’ex attaccante ...

Advertising

napolista : #Rooney: «nel 2006 giocai per far male a quelli del #Chelsea, #Terry uscì in stampelle» A Sky Sports: «Se avessero… - sportmediaset : #Rooney nella bufera: nel 2006 giocò per fare male ai calciatori del Chelsea. #SportMediaset… - CalcioFinanza : Bufera su Rooney: nel 2006 giocò cercando di far infortunare i calciatori del Chelsea - sportface2016 : #Rooney: 'Nel 2006 giocai con tacchetti metallici per infortunare qualcuno' - isladecoco7 : RT @Rita_Pavone_: Sto vedendo un film con Gregory Peck e Danny De Vito, l'avvocato de 'La guerra dei Roses'. Di origini italiane, De Vito,… -