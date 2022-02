RomAmor | festeggiare San Valentino tra arte e cultura a Roma

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) In occasione di San, la Capitale propone un’iniziativa attraverso musei e monumenti dedicata agli innamorati:. L’idea si presenta come un programma di “visite-racconto” alla scoperta di personaggi, episodi e aneddoti legati alla storia della città; si svolgerà nel corso di tre giorni, dal 13 al 15 febbraio, ed è pensato per cittadini e turisti che vorrannola Festa degli Innamorati per le vie di. Come si legge sulla nota che lancia l’iniziativa,Amor è promossa daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Benili; e si inserisce nell’ambito del programma educativo Patrimonio in Comune. Conoscere è pcipare. Organizzazione e servizi museali a cura di Zètema Progetto ...