Roma | molestava i bambini davanti alla scuola e li inseguiva fino a casa | identificato straniero

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si appostava, un istituto di Via Latina, in attesa dell’uscita dei ragazzini delle medie, per poi molestarli e spaventarli. Gli episodi si erano ripetuti più volte, tanto che gli alunni ne avevano parlato con i genitori i quali, a loro volta, erano andati a denunciare l’accaduto al commissariato di zona attraverso un esposto presentato dal dirigente della. Ed è stato proprio il dirigente a raccontare ai poliziotti di quell’uomo, unodall’età apparente di circa 25-50 anni, che più volte aveva rincorso gli studenti all’uscita della, molestandoli verbalmente e spaventandoli. Leggi anche: Minaccia e sfregia la compagna con un taglierino: poi la rinchiude in auto con luie li seguiva ...

L'uomo, con condotte reiterate, consistite in ripetute molestie e apprezzamenti a sfondo sessuale, molestava la donna causando in lei un perdurante stato d'ansia e di paura, in maniera tale da ... In molti sapevano ciò che stava accadendo tra i corridoi della scuola Nelson Mandela. Tra le aule dell'istituto comprensivo, al bidello era stato affibbiato anche l'inquietante soprannome di "Mostro" ... Si appostava davanti alla scuola, un istituto di Via Latina, in attesa dell'uscita dei ragazzini delle medie, per poi molestarli e spaventarli. Gli episodi si erano ripetuti più volte, tanto che gli a ...