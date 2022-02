Roma, il marito perde il lavoro, la moglie finisce nella rete dell’usuraio: ‘Se non paghi ti brucio casa’ (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I tentacoli dell’usura a Centocelle, Roma. Un’altra, l’ennesima, brutta storia che racconta di persone disperate finite nelle mani di “sedicenti” amici o presunti tali che ben presto rivelano le proprie intenzioni. Così è stato anche stavolta con una donna costretta a subire minacce e perfino botte per restituire i soldi all’usuraio, fino a quando non ha deciso di farsi coraggio e denunciare tutto ai Carabinieri. Leggi anche: Usura a Pomezia: «Te do ‘na pigna in faccia che te saltano tutti i denti’». Le minacce dello strozzino per costringere a pagare Usura a Centocelle: la storia La storia è di quelle drammatiche come purtroppo ce ne sono tante altre. Una vicenda figlia, come se non bastasse, delle gravissime conseguenze della pandemia, che hanno aumentato povertà e differenze sociali. E quando non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel può accadere di finire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I tentacoli dell’usura a Centocelle,. Un’altra, l’ennesima, brutta storia che racconta di persone disperate finite nelle mani di “sedicenti” amici o presunti tali che ben presto rivelano le proprie intenzioni. Così è stato anche stavolta con una donna costretta a subire minacce e perfino botte per restituire i soldi all’usuraio, fino a quando non ha deciso di farsi coraggio e denunciare tutto ai Carabinieri. Leggi anche: Usura a Pomezia: «Te do ‘na pigna in faccia che te saltano tutti i denti’». Le minacce dello strozzino per costringere a pagare Usura a Centocelle: la storia La storia è di quelle drammatiche come purtroppo ce ne sono tante altre. Una vicenda figlia, come se non bastasse, delle gravissime conseguenze della pandemia, che hanno aumentato povertà e differenze sociali. E quando non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel può accadere di finire ...

