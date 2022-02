Roma: domani la ripresa, si valuterà Abraham (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi giornata di riposo e domani la ripresa degli allenamenti con due punti interrogativi per la Roma: le condizioni di Abraham e Ibanez. Il primo ha riportato un fastidio alla coscia sinistra nei ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi giornata di riposo eladegli allenamenti con due punti interrogativi per la: le condizioni die Ibanez. Il primo ha riportato un fastidio alla coscia sinistra nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma domani Roma: domani la ripresa, si valuterà Abraham Oggi giornata di riposo e domani la ripresa degli allenamenti con due punti interrogativi per la Roma: le condizioni di Abraham e Ibanez. Il primo ha riportato un fastidio alla coscia sinistra nei minuti finali con l'Inter e ...

Omicidio ambasciatore Attanasio, indagati a Roma due funzionari Onu Mondo Testimoni smentiscono l'ipotesi che Attanasio sia stato ucciso in una rapina Luca Attanasio "A questo punto - spiega una fonte diretta sentita alla procura di Roma - si tratta di capire come ...

Meteo ROMA: oggi e domani sereno, Venerdì 11 nubi sparse

Fiorentina, Italiano: "Non abbiamo perso entusiasmo, in campionato stiamo lottando con Lazio e Roma. Contro l'Atalanta per vincere". "Non sono preoccupato perché noi siamo oltre come rendimento e classifica, stiamo battagliando con le due squadre di Roma. Io sono carico e concentrato per domani. Preoccupare potrei esserlo dopo ...

