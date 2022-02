Roma avrà la discarica. Ora che non c’è più la Raggi. Zingaretti tende la mano a Gualtieri. L’immondizia della Capitale andrà a Magliano Romano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quando era sindaca Virginia Raggi sembrava impossibile trovare una soluzione alla monnezza Capitale. La Regione non riusciva a trovare un sito fuori dal territorio di Roma da utilizzare come discarica. Un’emergenza quotidiana, con il Pd che urlava allo scandalo per una città ridotta a un immondezzaio. Diventato sindaco il dem Roberto Gualtieri ostacoli però non sembrano più esserci e Nicola Zingaretti ha subito tirato fuori il coniglio dal cilindro: rifiuti a Magliano Romano. Nel Lazio va così. La Regione Lazio ha dato l’ok a trasformare la discarica di Magliano Romano IL PUNTO. Zingaretti aveva assicurato aiuto a Gualtieri sul fronte rifiuti e non ha mancato la parola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quando era sindaca Virginiasembrava impossibile trovare una soluzione alla monnezza. La Regione non riusciva a trovare un sito fuori dal territorio dida utilizzare come. Un’emergenza quotidiana, con il Pd che urlava allo scandalo per una città ridotta a un immondezzaio. Diventato sindaco il dem Robertoostacoli però non sembrano più esserci e Nicolaha subito tirato fuori il coniglio dal cilindro: rifiuti ano. Nel Lazio va così. La Regione Lazio ha dato l’ok a trasformare ladino IL PUNTO.aveva assicurato aiuto asul fronte rifiuti e non ha mancato la parola ...

Advertising

tango_fett : RT @gippu1: Per la terza volta nella sua storia la #Roma perde sei partite su sei contro Inter, Milan e Juventus (era già successo nel 1963… - Co64115256 : RT @gippu1: Per la terza volta nella sua storia la #Roma perde sei partite su sei contro Inter, Milan e Juventus (era già successo nel 1963… - cipley : RT @gippu1: Per la terza volta nella sua storia la #Roma perde sei partite su sei contro Inter, Milan e Juventus (era già successo nel 1963… - amoflorenzi : Presto o tardi la Roma avrà un altro momento di gloria, record di punti ecc ecc ma nonostante la stagione della vit… - depp05 : RT @gippu1: Per la terza volta nella sua storia la #Roma perde sei partite su sei contro Inter, Milan e Juventus (era già successo nel 1963… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma avrà √ Concerti, Gianna Nannini: la partenza del tour slitta in avanti di un mese Il tour della musicista senese avrà quindi il suo via il 1° aprile al Teatro Regio di Parma. "... Queste le date in calendario: 1 aprile: PARMA " TEATRO REGIO 3 aprile: ROMA " AUDITORIUM PARCO DELLA ...

**Calcio: Bosetti (Curva Nord Inter), 'accoglienza a Mourinho meritata nonostante piccolo passo falso'** Lui non tornò da Madrid, avrà avuto le sue ragioni. Per alcuni è stato un piccolo passo falso'. Lo ... prima e durante la gara di Coppa Italia con la Roma. 'L'accoglienza dei tifosi, il boato dello ...

Roma avrà il primo ospedale veterinario gratuito d'Italia LifeGate Il tour della musicista senesequindi il suo via il 1° aprile al Teatro Regio di Parma. "... Queste le date in calendario: 1 aprile: PARMA " TEATRO REGIO 3 aprile:" AUDITORIUM PARCO DELLA ...Lui non tornò da Madrid,avuto le sue ragioni. Per alcuni è stato un piccolo passo falso'. Lo ... prima e durante la gara di Coppa Italia con la. 'L'accoglienza dei tifosi, il boato dello ...