Robert Pattinson: "Le mie audizioni facevano pena, quelli bravi erano Andrew Garfield e Eddie Redmayne"

Robert Pattinson ha rivelato di non avere un grande rapporto con le audizioni per i vari ruoli, al contrario di Eddie Redmayne e Andrew Garfield che ai provini sembrano fare faville. Robert Pattinson avrà anche ottenuto grandi ruoli nel corso della sua carriera, ma l'attore afferma di essere davvero negato per le audizioni, contrariamente ai colleghi e amici Andrew Garfield e Eddie Redmayne. Se, infatti, era stato Jamie Dornan qualche settimana fa a raccontare di come lui, Pattinson, Redmayne, Garfield e Charlie Cox si frequentassero assiduamente durante gli inizi delle loro carriere da attori (Dornan ...

