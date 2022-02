Risiko banche in Bergamasca | a rischio personale | sportelli e servizi alla clientela

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bergamo. C’è unbancario che potrebbe aprirsi con le possibili fusioni, attese e sostenute dBce, che potrebbero creare in Italia il terzo polo bancario dopo Unicredit e Intesa Sanpaolo. Fusioni che avrebbero ripercussioni anche sulla. Dopo il colpaccio di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca che ha di fatto spazzato via la storica Banca Popolare di Bergamo e l’aggregazione del Credito Bergamasco in Bpm, la terra orobica ha poche o nulle possibilità di giocare una partita. Anzi, potrebbe subire altri azzoppamenti. Una premessa: in Lombardia, in 10 anni, il 28% delle filiali ha chiuso. Oggi un comune su tre nella nostra regione è privo di uno sportello bancario. Che cosa porta con sé la riduzione deglilo spiega bene Andrea Battistini, segretario generale First Cisl Lombardia. “Quando si parla di ...

BergamoNews

