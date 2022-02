Ripensando al concerto di Vasco al San Siro, dico: “Liberate la musica, avete rotto il…” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lunedì 7 febbraio, in occasione del 70° compleanno di Vasco ROSSI, ho montato un medley del pubblico di San Siro durante il suo concerto del 16 giugno 2019. Non lo sapevamo, ma era l’ultima estate in cui ci veniva offerta l’opportunità di stringerei insieme in uno stadio a godere del rito di un concerto… e che concerto!!! Poi ci avrebbero chiuso e la musica sarebbe stata bandita o concessa solo se fatta in solitudine nelle proprie case via web o, al massimo, su un balcone. Durante il Premiato Circo Volante del Barone Rosso, prima di chiudere il programma con il medley, avevo live Bobby Solo, anche assieme ai Black Ball Boogie e altri fantastici musicisti. Così mi è venuta spontaneo dire: “Liberate la musica, ci avete ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lunedì 7 febbraio, in occasione del 70° compleanno diROSSI, ho montato un medley del pubblico di Sandurante il suodel 16 giugno 2019. Non lo sapevamo, ma era l’ultima estate in cui ci veniva offerta l’opportunità di stringerei insieme in uno stadio a godere del rito di un… e che!!! Poi ci avrebbero chiuso e lasarebbe stata bandita o concessa solo se fatta in solitudine nelle proprie case via web o, al massimo, su un balcone. Durante il Premiato Circo Volante del Barone Rosso, prima di chiudere il programma con il medley, avevo live Bobby Solo, anche assieme ai Black Ball Boogie e altri fantastici musicisti. Così mi è venuta spontaneo dire: “la, ci...

