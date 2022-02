Riparte il Giro d'Italia della Csr, prima tappa Roma 11 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - Nel percorso verso lo sviluppo sostenibile è urgente migliorare il coordinamento delle strategie e delle azioni dei diversi attori sociali in una logica che va oltre la semplice collaborazione. È questo l'appello con cui si apre la prima tappa della decima edizione de Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale, focalizzato quest'anno sulle Connessioni sostenibili. Una delle più importanti manifestazioni in Italia dedicate ai temi della sostenibilità, giunta al traguardo dei dieci anni, parte quest'anno da Roma, venerdì 11 febbraio 2022 dalle 10 alle 12 presso l'aula magna dell'Università Lumsa. L'evento sarà fruibile in modalità mista: in presenza, secondo le regole di accesso previste dalle normative ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022), 9 feb. - (Adnkronos) - Nel percorso verso lo sviluppo sostenibile è urgente migliorare il coordinamento delle strategie e delle azioni dei diversi attori sociali in una logica che va oltre la semplice collaborazione. È questo l'appello con cui si apre ladecima edizione de Il SaloneCsr e dell'innovazione sociale, focalizzato quest'anno sulle Connessioni sostenibili. Una delle più importanti manifestazioni indedicate ai temisostenibilità, giunta al traguardo dei dieci anni, parte quest'anno da, venerdì 112022 dalle 10 alle 12 presso l'aula magna dell'Università Lumsa. L'evento sarà fruibile in modalità mista: in presenza, secondo le regole di accesso previste dalle normative ...

Riparte il Giro d'Italia della Csr, prima tappa Roma 11 febbraio

Roma, 9 feb. – (Adnkronos) – Nel percorso verso lo sviluppo sostenibile è urgente migliorare il coordinamento delle strategie e delle azioni dei diversi attori sociali in una logica che va oltre la se ...

