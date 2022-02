Rinascita-Scott, Giancarlo Pittelli di nuovo ai domiciliari: l’ex Forza Italia era tornato in carcere per una lettera alla ministra Carfagna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ritorna ai domiciliari l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli. Lo ha stabilito il Tribunale di Vibo Valentia che ha accolto l’ennesima istanza degli avvocati Guido Contestabile e Salvatore Staiano, difensori dell’ex senatore imputato per concorso esterno con la ‘ndrangheta nel maxi-processo Rinascita-Scott. Pittelli potrà così trascorrere la sua detenzione nella sua residenza dove dovrà rispettare alcune prescrizioni imposte dal Tribunale. In sostanza, l’imputato non potrà “allontanarsi – scrivono i giudici – dal luogo di esecuzione della misura cautelare, anche verso pertinenze, in assenza di preventiva autorizzazione di questa autorità giudiziaria”. Prima di Natale, Pittelli era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ritorna ail’avvocato ed ex parlamentare di. Lo ha stabilito il Tribunale di Vibo Valentia che ha accolto l’ennesima istanza degli avvocati Guido Contestabile e Salvatore Staiano, difensori delsenatore imputato per concorso esterno con la ‘ndrangheta nel maxi-processopotrà così trascorrere la sua detenzione nella sua residenza dove dovrà rispettare alcune prescrizioni imposte dal Tribunale. In sostanza, l’imputato non potrà “allontanarsi – scrivono i giudici – dal luogo di esecuzione della misura cautelare, anche verso pertinenze, in assenza di preventiva autorizzazione di questa autorità giudiziaria”. Prima di Natale,era stato ...

