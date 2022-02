Ricerca, assegnato a Anne L'Huillier il Wolf Prize per la Fisica 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il Wolf Prize per la Fisica edizione 2022 è stato assegnato a Anne L'Huillier, con Paul Corkum e Ferenc Krausz "per il lavoro pionieristico e innovativo nel campo della scienza laser ultraveloce e della Fisica degli attosecondi e per aver dimostrato l'imaging con risoluzione temporale del movimento degli elettroni in atomi, molecole e solidi". "Ognuno di loro ha dato contributi cruciali, sia allo sviluppo tecnico della Fisica degli attosecondi che alla sua applicazione agli studi di Fisica fondamentale" si legge nelle motivazioni del premio che spesso è stato il preludio per il Nobel. Anne L'Huillier, Socio Straniero dell'Accademia Nazionale dei Lincei, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Ilper laedizioneè statoL', con Paul Corkum e Ferenc Krausz "per il lavoro pionieristico e innovativo nel campo della scienza laser ultraveloce e delladegli attosecondi e per aver dimostrato l'imaging con risoluzione temporale del movimento degli elettroni in atomi, molecole e solidi". "Ognuno di loro ha dato contributi cruciali, sia allo sviluppo tecnico delladegli attosecondi che alla sua applicazione agli studi difondamentale" si legge nelle motivazioni del premio che spesso è stato il preludio per il Nobel.L', Socio Straniero dell'Accademia Nazionale dei Lincei, è ...

