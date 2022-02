Revisione auto e moto: dal 1 marzo una nuova fascia per il bonus. Come chiederlo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 febbraio 2022 " Revisione di auto e moto . A un mese dall'attivazione della piattaforma 'bonus veicoli sicuri', sono 23.645 i rimborsi da 9,95 euro in corso di erogazione dalla motorizzazione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 febbraio 2022 "di. A un mese dall'attivazione della piattaforma 'veicoli sicuri', sono 23.645 i rimborsi da 9,95 euro in corso di erogazione dallarizzazione ...

Advertising

teleischia : BONUS REVISIONE AUTO DAL I MARZO PARTONO LE RICHIESTE PER IL 2022 - infoiteconomia : Bonus revisione auto: a chi spetta e come fare domanda - Affaritaliani : Bonus revisione auto e moto 2022, come e quando chiedere il rimborso - ilcomizio : #BONUS REVISIONE #AUTO, DA QUANDO È DISPONIBILE E COME RICHIEDERLO - reneelettra : @Adnkronos Ma è una presa per il culoo? 'Bonus revisione auto 2022, è online la piattaforma informatica denominata… -