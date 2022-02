Regolamento Milan-Lazio, cosa succede in caso di pareggio quarti Coppa Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Regolamento di Milan-Lazio, ecco cosa succede in caso di pareggio nel match dei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida mette in palio il pass per le semifinali e a giocarselo sono i rossoneri e i biancocelesti, entrambe reduci da una strepitosa vittoria in campionato. Visto il valore delle due squadre, ci sono alte possibilità che dopo i 90? regolamentare il risultato sia di parità. In tal caso, si procederebbe coi due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere la parità, si andrebbe ai calci di rigore per stabilire chi supera il turno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildi, eccoindinel match deidi finale di. La sfida mette in palio il pass per le semifinali e a giocarselo sono i rossoneri e i biancocelesti, entrambe reduci da una strepitosa vittoria in campionato. Visto il valore delle due squadre, ci sono alte possibilità che dopo i 90? regolamentare il risultato sia di parità. In tal, si procederebbe coi due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere la parità, si andrebbe ai calci di rigore per stabilire chi supera il turno. SportFace.

