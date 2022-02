Regioni italiane dove c’è più lavoro | in testa Emilia Romagna e Lombardia I dati di AppLavoro it

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Roma, 09/02/2022 – Inizio anno da record per quanto riguarda le nuove offerte di. Un segnale di ripresa che fa ben sperare. Il primo mese del 2022 porta con sé una bella notizia: le offerte diin Italia sono in forte aumento. Si moltiplicano infatti le posizioni aperte per cui è possibile candidarsi in relazione alle proprie competenze ed esperienze. Segnale inequivocabile che l’economia si sta riprendendo, la produzione e il commercio stanno raggiungendo rapidamente i numeri pre pandemia e si può guardare al futuro con maggiore ottimismo. Letrainanti in questo inizio anno sono. Sono loro le più virtuosesi concentrano la maggior parte delle posizioni ricercate. Questo è quanto emerge dall’analisi ...

Advertising

DPCgov : ???????In arrivo venti di burrasca e mareggiate su molte regioni italiane, da nord a sud del Paese. Leggi l'avviso di… - lifestyleblogit : Regioni italiane dove c’è più lavoro: in testa Emilia Romagna e Lombardia. I dati di -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni italiane

Fanpage.it

...Ant Italia Onlus - la più ampia realtà non profit per l'assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite - ha curato oltre 144.000 persone in 11(...Altri 420 milioni, aggiunge il ministro precisando di aver molto insistito su questo punto, verranno divisi per 21(quindi 20 mln a regione) alle quali e' stato chiesto di ...I ministri delle Finanze di Italia e Germania il 4 febbraio hanno ribadito l ... il quale ha ricordato alcune elezioni regionali importanti che ci saranno nel corso del 2022 e ha ribadito che ...Il primo mese del 2022 porta con sé una bella notizia: le offerte di lavoro in Italia sono in forte aumento ... pandemia e si può guardare al futuro con maggiore ottimismo. Le regioni trainanti in ...