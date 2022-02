Reddito di Cittadinanza 2022, ricariche dimezzate: le categorie dei percettori colpite (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Batosta in arrivo per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza. A partire da febbraio, cioè dal mese in corso, l’Inps ha deciso di decurtare le ricariche Rdc per gran parte dei percettori che beneficiano di alcuni trattamenti assistenziali. Andiamo a vedere quali sono le categorie a cui dimezzeranno la ricarica. Decurtazioni Rdc, ecco le categorie L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Batosta in arrivo per chi percepisce ildi. A partire da febbraio, cioè dal mese in corso, l’Inps ha deciso di decurtare leRdc per gran parte deiche beneficiano di alcuni trattamenti assistenziali. Andiamo a vedere quali sono lea cui dimezzeranno la ricarica. Decurtazioni Rdc, ecco leL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

