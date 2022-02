Red Canzian | la malattia e l' affetto dei fan Dopo i Pooh nuova vita artistica

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Red Canzian - Ognuno ha il suo racconto - ninnitarantino : RT @IOdonna: «È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero, e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l'aria, quella v… - IOdonna : «È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero, e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l'ari… - RobertafiVisone : @miccebbasta @sailor_snickers @iosonoaerdna Red Canzian iniziò proprio facendo i rutti negli Squallor...?????? - PacodaCamino : Oggi sono felice ho visto un video postato da RED (BRUNO)CANZIAN NEL SUO primo giorno di libertà (ariapura) sai che… -

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

QUOTIDIANO NAZIONALE

dovrà passare ancora un mese in ospedale. Il bassista e cantante dei Pooh ha commosso i fan con un video girato nel giardino di Ca' Foncello, a Treviso. "Sta andando meglio" , ha ...... i Lijao, in gara anche due cavalli di razza come Mariella Nava e Biagio Antonacci, oltre che nomi di tutto interesse come Miki Porru, da anni al fianco di, sue le liriche di tutta l'...Roma, 9 febbraio 2022 - Red Canzian dovrà passare ancora un mese in ospedale. Il bassista e cantante dei Pooh ha commosso i fan con un video dal giardino di Ca’ Foncello, a Treviso. Provato ...LEGGI ANCHE: L’attore della saga di Harry Potter ha avuto un malore: è stato trasportato in ospedale Un mese dopo il ricovero in ospedale, Red Canzian, bassista dei Pooh, rompe il silenzio sui social, ...