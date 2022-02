Rai1, Milly Carlucci torna con "Il cantante mascherato" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Camaleonte, il Cavalluccio Marino, la Gallina Bluebell, la Lumaca, la Medusa, il Pesce Rosso, il Pinguino; e poi la Volpe, il Pastore Maremmano, l’Aquila, il Drago e Soleluna i dodici nuovi personaggi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Camaleonte, il Cavalluccio Marino, la Gallina Bluebell, la Lumaca, la Medusa, il Pesce Rosso, il Pinguino; e poi la Volpe, il Pastore Maremmano, l’Aquila, il Drago e Soleluna i dodici nuovi personaggi...

Advertising

TommasoRanisi : In questa settimana abbiamo tre potenze vere di grandi successo: Claudio Gioè, Anna Valle e Argentero. Per non parl… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: Come tradizione vuole, Milly Carlucci non inizia uno show senza una visita di cortesia a BubinoBlog. #IlCantanteMascherato… - TeleVisionaro : RT @bubinoblog: Come tradizione vuole, Milly Carlucci non inizia uno show senza una visita di cortesia a BubinoBlog. #IlCantanteMascherato… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: Come tradizione vuole, Milly Carlucci non inizia uno show senza una visita di cortesia a BubinoBlog. #IlCantanteMascherato… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Come tradizione vuole, Milly Carlucci non inizia uno show senza una visita di cortesia a BubinoBlog. #IlCantanteMascherato… -